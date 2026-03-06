Kultur vor der Landtagswahl: Hier Belehrung, dort Standortkracher

Cem Özdemir und Manuel Hagel sehen Kultur sehr verschieden. Hilft das? Eine Einschätzung unseres Kolumnisten Jörg Scheller.
Immer kurz vor wichtigen Wahlen erinnern sich Medien reumütig an die Kunst- und Kulturpolitik – jeweils nachdem die großen Themen wie Wirtschaft, Sicherheit, Bildung oder Migration abgefrühstückt sind. Diese Reihenfolge verrät mehr über Prioritäten als jede Sonntagsrede. Aber besser spät als nie. Die Parteiprogramme liegen auf dem Tisch, doch was sind eigentlich die kunst- und kulturpolitischen Profile der Spitzenkandidaten mit realistischen Gewinnchancen, also Hagel (CDU) und Özdemir (Grüne)?