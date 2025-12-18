Kultur in Stuttgart: Hilfe in der Not – gibt es ein Weihnachtswunder für die Kulturinsel?

Ein anonymer Spender schenkt der Stuttgarter Kulturinsel ein Holzhaus. Ob dieses zum Interimsgebäude werden kann, steht aber noch nicht sicher fest. Was vorher zu klären ist.
Im September sorgte ein offizielles Schreiben der Stadtverwaltung für große Aufregung bei der Stuttgarter Kulturinsel. Darin wurde dem Team mitgeteilt, dass das ursprünglich geplante Interimsgebäude aufgrund erheblicher Kostensteigerungen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden könne. Stattdessen werde nun entweder eine deutlich günstigere Variante realisiert oder nach einer alternativen Lösung gesucht.