Kultur in Stuttgart: Abschied vom Kulturkiosk

1 Sara Dahme vor dem Kulturkiosk im Züblin-Parkhaus Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wie in einem Brennglas bündeln sich am Züblin-Parkhaus die Probleme dieser Stadt. Nun feiert Sara Dahme mit ihrem Kulturkiosk Abschied. Warum hört sie auf?











Link kopiert



Das Lob traf sie unvermittelt. In anderer Sache war Sara Dahme im Bezirksbeirat Mitte. Wie der Zufall wollte, war auch die Verwaltung geladen, um über den Stand der Dinge zum Züblin Parkhaus zu referieren. Dabei wurde Sara Dahme mehrmals über den grünen Klee gelobt für den Kulturkiosk, den sie seit drei Jahren im Erdgeschoss des Parkhauses betreibt. Aber wie das so ist, für Lob kann man sich nichts kaufen. Mehrmals hatte sie bei der Stadt nach Geld und Unterstützung gefragt, Antworten kamen nur unbefriedigende, man ließ sie am langen Arm verhungern, so ihr Gefühl. Nun gibt sie auf, schließt am Sonntag ihren Kulturkiosk.