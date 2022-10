9 Die Künstlerin Danielle Zimmermann in ihrem Atelier in Stuttgart. Foto: Dirk Lenz

Zur Premierenausstellung präsentiert der Kunstverein Schorndorf in den Räumen der Galerie KV67 Werke der Stuttgarterin Danielle Zimmermann. Sie malt auch gerne auf Plastiktüten und Kartonagen.















Erfreuliche Entwicklungen im mittleren Remstal: „Der Kunstverein Schorndorf und seine Neue“. Mit der per Schlagzeile verkündeten „Neuen“ meint der Verein allerdings nicht etwa die jüngste Eroberung oder eine Gespielin, vielmehr handelt es sich um ein Projekt mit starker Perspektive: die neue Galerie KV67, die sich in der Vorstadtstraße 67 befindet.

Der 1987 gegründete und aus 140 Mitgliedern bestehende Verein sieht darin eine hervorragende Ergänzung fürs Programm in der Q Galerie für Kunst im Arnold Areal. Die längere Zeit leer stehenden Räume in der Vorstadtstraße, nicht weit entfernt von der bekannten Tanzschule, haben „ein Upgrade erster Klasse“ erfahren, erläutert Ursula Quast vom Kunstverein. Sie wurden umfänglich renoviert, mit einem hervorragenden Lichtkonzept ausgestattet. „Schwerpunkt ist die lokale beziehungsweise kreisnahe Kunstszene“, so Quast. Vorrangig sollen sich hier Künstler des Vereins präsentieren können, aber immer mal wieder auch ausgewählte Gäste aus der Umgebung. Neben Einzelausstellungen sieht das Konzept für den Multifunktionsraum auch künstlerische Experimente, Events, thematische Begleitprogramme, Filme, Vorträge oder Lesungen vor. Angesichts der durchaus hohen Nachfrage durch ausstellungswillige Künstler wechseln die Präsentationen so alle drei bis vier Wochen. Bis Mitte 2023, so Quast, steht das Programm im KV67 bereits.

Gemalt wird auf Plastiktüten und Kartonagen

Zur offiziellen Eröffnung wurde die Künstlerin Danielle Zimmermann gewonnen. Sie hat ihr Atelier in der Stuttgarter Reinsburgstraße, ist durch Galerien in Stuttgart, Ulm und Taiwan vertreten und präsentiert ihre Kunst mehrmals im Jahr in Einzel- und Sammelausstellungen im weltweiten Ausland. Zimmermann hat die Schorndorfer Galerie in ihrem ersten Eindruck wie ein Kirchenschiff empfunden und deshalb beispielsweise Jesus und Maria in nicht gerade üblicher Form dargestellt. Das Projekt nennt sich „Only Lonly“ – eine spielerische Auseinandersetzung mit der bekannten Marke für Damenmode. Es ist offenkundig: Zimmermanns Arbeiten sind anders. Sie malt nicht auf Öl und sehr selten auf Leinwand. „Mein Malgrund sind oft Plastiktüten und Kartonagen aus Supermärkten“, erklärt die 1974 in Hechingen geborene Künstlerin. Entsprechend dem Gedanken des Upcyclings führt sie Müll neuen Verwendungen zu – und bemalt den Untergrund gerne mit Lackstiften in starken leuchtenden Farben. „Meine Motive sind oft der Werbewelt entnommen, zeigen schöne Frauen (auch gerne mal in provozierender Pose), kommen aus Mangas oder den Social Media.“ Diese werden zu vielschichtigen Collagen montiert, oft verbunden mit wallenden Haarstrukturen – wie auf der Einladungskarte zu „Only Lonly“.

Vernissage Die Eröffnung erfolgt an diesem Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr – mit einer Einführung durch den Publizisten Gerhard von der Grinten und einer Performance durch Danielle Zimmermann selbst. Am 28. Oktober folgt um 19 Uhr ein Künstlerinnengespräch mit Sara Dahme. Die Ausstellung ist an den kommenden drei Wochenenden bis 6. November zu sehen; freitags 17 bis 20 Uhr, samstags 14 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.kunstverein-schorndorf.de.