Kultur in Mailand: Anselm Kiefer toppt jede Goldmedaille

Die Italiener unternehmen alles, um sich während der Olympischen Winterspiele nicht nur als Sport-, sondern auch als große Kulturnation zu präsentieren.
Wettkämpfer sind auf einer Amphore aus dem 6. Jahrhundert vor Christus abgebildet. In der Nachbarvitrine liegt ein Staffelstab aus Aluminium mit Autogrammen der italienischen Athleten, die bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 Gold gewinnen konnten. Daneben ist ein Lekythos, eine Ölkanne der ersten Hälfte des 5. Jahrhundert vor Christus vermutlich aus Cerveteri zu sehen, die mit der Darstellung von Läufern verziert ist. Dann rückt ein Nike-Schuh (Los Angeles 1984) ins Blickfeld.