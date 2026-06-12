Kultur in Ludwigsburg: Vier Frauenstimmen erzählen von Kolonialgeschichte und Gegenwart

Vier Künstlerinnen aus Burkina Faso, Frankreich und Deutschland bringen ein Stück von Penda Diouf auf eine neue Bühne im Franck-Areal – über Rassismus, Erinnerung und Verständigung.

Die konzentrierte Atmosphäre im Probenraum im Kunstzentrum Karlskaserne teilt sich den Eintretenden sofort mit. Gerade stehen vier Frauen vor drei Garderobenständern, über die große orangefarbene Tücher gelegt sind. In langsamen Bewegungen, fast wie in Zeitlupe, lassen sie die Hände am Stoff entlanggleiten oder verharren stumm davor, als seien sie in der Bewegung festgefroren. Später rafft eine Darstellerin ihr Tuch mit beiden Händen zusammen und verschlingt es schließlich zu einem lockeren Knoten.

Die neue Produktion der Tanz- und Theaterwerkstatt ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Kulturstereignis für Ludwigsburg. „…Pistes, Pisten…“ im Franck-Areal ist international, erlebbar und behandelt das sensible Thema der Kolonialgeschichte.

Internationales Frauen-Team

„Hier im Probenraum sind die räumlichen Gegebenheiten andere als im Raum80 im Franck-Areal, wo wir das Stück aufführen werden“, erklärt später Alessia Weckenmann. Die studierte Architektin ist für das Bühnenbild der Produktion zuständig. „Dort verwenden wir die Tücher ebenfalls, allerdings an hohen Säulen“, berichtet sie.

Die Farbe stehe symbolisch für Namibia, den Ort der Handlung. Das Publikum werde eingeladen sein, während des Stücks an den Säulen entlangzugehen und so Teil der Performance zu werden.

Vier Frauen aus Burkina Faso, Frankreich und Deutschland haben das Stück entwickelt. Foto: Peter Pöschl

Die pantomimischen Abschnitte der Probe werden von Spielszenen abgelöst, etwa im Krankenhaus oder beim sportlichen Training. Jeweils in Zweier-Teams agieren Edoxi Gnoula Lionelle und Halimata Nikiema aus Burkina Faso mit der gebürtigen Französin Marianne Roche und der Deutschen Adelheid Schulz.

Die Burkinerinnen tragen ihre Texte auf Französisch vor, Marianne Roche und Adelheid Schulz die deutschen Übersetzungen. „Es wird mit Absicht nicht alles übersetzt“, erläutert Adelheid Schulz. Edoxi Lionelle und Halimata Nikiema ergänzen: „Kommunikation erfolgt auch durch die Sprachmelodie.“

Die Proben zum Stück in Ludwigsburg laufen seit drei Wochen – vorangegangen war eine zweimonatige Vorbereitung auf zwei Kontinenten. Schauspielerische Aktion ist dabei nur ein Teil der Arbeit des vierköpfigen Frauen-Teams. „Wir sind auch alle Regisseurinnen“, berichten sie im Pressegespräch.

Darum past Das Franck-Areal zum Stück

Die vier sind Multi-Künstlerinnen und bringen Erfahrungen aus Schauspiel, Bewegung, Schreiben, wissenschaftlicher Recherche und Regiearbeit mit. Nur so war es möglich, das ursprünglich als Ein-Personen-Stück konzipierte autobiografische Werk von Penda Diouf auf vier Darstellerinnen aufzuteilen. Nach dem Probenbesuch gewinnt man den Eindruck, dass gerade diese Aufteilung dem Publikum ein spannendes und abwechslungsreiches Theatererlebnis bieten wird.

Im Stück geht es um den Rassismus, den viele in Frankreich lebende Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund erleben – aber auch um die französisch-afrikanische Kolonialgeschichte. Marianne Roche, die seit drei Jahren in Deutschland lebt, erinnert sich im Gespräch an ihren Schulunterricht.

Dort würden die ehemaligen französischen Kolonien noch immer als „überseeische Departements“ bezeichnet. Ihr gefällt die deutsche Art des Umgangs mit diesem Teil der Geschichte besser. Für die beiden Burkinerinnen hingegen ist es keine Historie, sondern etwas, das sie bis heute als bedrückend aktuell empfinden.

Das Franck-Areal ist ein idealer Spielort, da sind sich alle einig. „Im Raum80 sind an der Decke noch originale Elemente aus der Zeit erhalten, als dort Zichorienkaffee produziert wurde“, berichtet Bettina Gonsiorek von der Theaterwerkstatt. Zudem gibt es auch hier Verbindungen zur Kolonialgeschichte. Laut Gonsiorek hat es 1905 für den Kauf des „Franck-Kaffees“ Sammelkärtchen mit dem Motiv „Herero-Aufstand im damaligen Deutsch-Südwest-Afrika“ gegeben.

Die Aufführungen von „…Pistes, Pisten…“ laufen vom 18. bis 21. Juni im Franck-Areal, Informationen und Tickets gibt es auf der Webseite der Tanz- und Theaterwerkstatt.