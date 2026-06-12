Kultur in Ludwigsburg: Vier Frauenstimmen erzählen von Kolonialgeschichte und Gegenwart

Vier Künstlerinnen aus Burkina Faso, Frankreich und Deutschland bringen ein Stück von Penda Diouf auf eine neue Bühne im Franck-Areal – über Rassismus, Erinnerung und Verständigung.
Die konzentrierte Atmosphäre im Probenraum im Kunstzentrum Karlskaserne teilt sich den Eintretenden sofort mit. Gerade stehen vier Frauen vor drei Garderobenständern, über die große orangefarbene Tücher gelegt sind. In langsamen Bewegungen, fast wie in Zeitlupe, lassen sie die Hände am Stoff entlanggleiten oder verharren stumm davor, als seien sie in der Bewegung festgefroren. Später rafft eine Darstellerin ihr Tuch mit beiden Händen zusammen und verschlingt es schließlich zu einem lockeren Knoten.