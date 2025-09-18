Kultur in Leinfelden-Echterdingen: So geht die Stadtbücherei in die Zukunft

90 Prozent der Besucher empfehlen die Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen weiter. Ein Erfolg auf dem sich das Team nicht ausruht. Was ist geplant?
Diese Zahlen können sich sehen lassen: 90 Prozent der Besucherinnen und Besucher empfehlen die Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen weiter. 75 Prozent finden dort, wonach sie gesucht haben und 74 Prozent sind auch mit den Öffnungszeiten zufrieden. Weil aber mittlerweile so viele in die beiden Häuser in Echterdingen und in Leinfelden kommen, wie Stefanie Schütte, die Leiterin erklärt, findet man weniger ruhige Plätze, um zu Lesen. Auch das spiegelt sich in den Ergebnissen einer internationalen Publikumsstudie wieder, an der das Team der Stadtbücherei teilgenommen hat.