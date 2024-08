Kultur in Fellbach: Der erste Bücher-Weihnachtsmarkt in der Region

1 Bücherliebe – der Grund, warum Veranstalterin Margit Müller die Buchmesse „Winterlesezauber“ ins Leben gerufen hat. Foto: imago images//Bielicke

Fellbach bekommt eine weitere Buchmesse. Nachdem in der Schwabenlandhalle im März die erste Stuttgarter Buchmesse stattgefunden hat, folgt am 30. November der „Winterlesezauber“. Das Konzept: ein Weihnachtsmarkt, der gleichzeitig eine Buchmesse ist. Statt Glühwein und Spekulatius gibt es Bücher, als Alternative zum Schlittschuhlaufen können Kinder an einer Leserallye teilnehmen. Und natürlich findet die Messe nicht unter freiem Himmel, sondern in einem Innenraum statt – in der Schwabenlandhalle, um genau zu sein.