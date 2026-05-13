Kultur in der Landeshauptstadt: Stuttgarter Opernsanierung? Wird im Koalitionsvertrag nicht erwähnt

Kultur? Spielt für Grün-Schwarz keine große Rolle. Im Koalitionsvertrag geht es nur noch um den Erhalt der Staatstheater als Mehrsparten-Haus. Aber die Filmförderung soll zulegen.
Ja, da steht’s im Koalitionsvertrag: „Wir werden gemeinsam mit den Städten Stuttgart und Karlsruhe die Sanierung und Erweiterung der Staatstheater vorantreiben.“ Aber Moment mal, das war 2021, als Grün-Schwarz seine politischen Ziele vereinbarte. Okay, „vorantreiben“ klang schon damals vage bis mutlos, hatte das zum Milliardenprojekt gereifte Thema „Stuttgarter Opernhaus“ doch seit 2011, in Kunstministerin Theresia Bauers erster Amtszeit, bereits auf der To-do-Liste gestanden. Und wie man dann sehen musste: Die Kosten explodierten bei leeren Kassen.