Kultur, Gespräche und Kirbe: Was am Wochenende im Rems-Murr-Kreis geboten ist

Von Urbach bis Korb: Das Wochenende vom 17. bis 19. Oktober steckt voller Musik, Theater, Begegnung und Genuss – mit Kindertheater, Konzerten, Zeitzeugengespräch und der Korber Kirbe.

Ein Wochenende voller Klang, Begegnung und Tradition gibt es im Rems-Murr-Kreis. Den Auftakt macht am Freitag, 17. Oktober, das Kindertheater Tom Teuer mit der Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“. Um 15 Uhr hebt sich in der Atriumhalle Urbach, Auerbachstraße 16, der Vorhang für das Märchen über Mut, Freundschaft und Zusammenhalt. Die tierischen Helden – Esel, Hund, Katze und Hahn – zeigen, dass man gemeinsam stärker ist als allein. Das Stück ist ideal für Kinder ab vier Jahren. Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse ab 14.45 Uhr.

Römer Kirbe: Drei Tage voller Feststimmung und Genuss Ebenfalls am Freitag feiert Kernen-Rommelshausen wieder die Römer Kirbe. Drei Tage lang sorgen zwei Festzelte, Musik, Kulinarik und ein buntes Familienprogramm rund ums Bürgerhaus für Stimmung. Der Krämermarkt zwischen Marktplatz und Seestraße läuft am Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Sonntag lockt zusätzlich ein verkaufsoffener Sonntag von 11 bis 18 Uhr mit Aktionen und Angeboten in der Ortsmitte.

Klassische Musik vom Feinsten bietet am Freitagabend ab 19 Uhr das Javus Quartett im Andachtssaal des Schlosses Winnenden an der Schlossstraße 20 (Saalöffnung 18.30 Uhr). Unter dem Titel „Zwischen Licht und Schatten“ eröffnet das Ensemble die neue Schlosskonzertreihe mit Werken von Haydn, Gál und Beethoven. Tickets sind online über winnenden.reservix.de oder unter anderem in der Bücherei und im Rathaus erhältlich.

Colludie Stone spielen im Forum Mitte Foto: privat

Wer Lust auf Irish Folk hat, der ist bei der Folkband Colludie Stone richtig, die am Freitag ab 19.30 Uhr im Forum Mitte Waiblingen, Blumenstraße 11, irisches Lebensgefühl auf die Bühne bringt. Karten zu 12 Euro im Vorverkauf (Telefon 07151/5001-2696) und zu 14 Euro an der Abendkasse.

Am Samstag steht um 16 Uhr die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin in der Glockenkelter Stetten (Hindenburgstraße 43) im Mittelpunkt. Sie berichtet von ihrem politischen Lebensweg, von Erfolgen und Rückschlägen. Eintritt 5 Euro, Jugendliche und Studierende frei.

Doppeltes Jubiläum: Kammerchor feiert 20 Jahre in Fellbach

Am Sonntag, 19. Oktober, beginnt der Tag mit einem doppelten Jubiläum in Fellbach: Der Kammerchor der Chorgemeinschaft Kai Müller feiert um 11.30 Uhr in der Musikschule Fellbach (Berliner Platz 5) sein 20-jähriges Bestehen – und gleichzeitig das Bestehen der Chorgemeinschaft. Unter dem Motto „Klassisch – Fröhlich – Frech“ präsentiert das Ensemble eine Matinee mit Werken von Heinrich Schütz, Mendelssohn, Bruckner, Brahms, Ola Gjeilo und weiteren Komponisten aus vier Jahrhunderten. Eintritt frei, um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten.

Am Abend folgt ein Konzert der besonderen Art: Um 19 Uhr gastieren The Gregorian Voices in der Johanneskirche Leutenbach (Theodor-Heuss-Straße 34). Acht Sänger verbinden gregorianische Choräle mit modernen Popsongs wie „Hallelujah“ oder „Sailing“. Eintritt kostet 26 Euro im Vorverkauf, 29 Euro an der Abendkasse, Einlass: 18 Uhr.

Kirbe in Korb: Feststimmung und regionales Flair erleben

Ebenfalls ab dem späten Vormittag herrscht in Korb Feststimmung: Rund um den Seeplatz wird bei der traditionellen Kirbe gefeiert, geschlemmt und gestaunt. Der Krämermarkt beginnt um 11 Uhr, die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr, und das Markttreiben dauert bis 18 Uhr. Rund 35 Schausteller und zahlreiche Betriebe sorgen für ein lebendiges Fest mit regionalem Flair.