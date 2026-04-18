Kultur: Französische Schauspielerin Nathalie Baye tot

Sie spielte die verschiedensten Rollen und stand unter etlichen berühmten Regisseuren vor der Kamera. Nun ist die Französin Nathalie Baye gestorben.

Paris - Die französische Schauspielerin Nathalie Baye ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigte ihre Agentin Elisabeth Tanner der Deutschen Presse-Agentur. Französischen Medienberichten zufolge starb die erkrankte Schauspielerin am Freitagabend in Paris. Die Charakterdarstellerin ("Eine pornographische Beziehung") ist für die vielfältigen und mitunter gegensätzlichen Rollen berühmt, die sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere verkörperte.

Baye wurde am 6. Juli 1948 in Mainneville in der Normandie geboren. Sie drehte mit Regiegrößen wie Jean-Luc Godard, Bertrand Blier und Xavier Dolan. Als ihr eigentlicher Entdecker gilt François Truffaut.

In "Die amerikanische Nacht" spielte sie das Scriptgirl Joëlle und wurde damit über Nacht bekannt. In dem Psychodrama "Das grüne Zimmer" schaffte sie 1978, nur knapp fünf Jahre später, den internationalen Durchbruch. Weitere Kassenhits folgten wie "Eine merkwürdige Geschichte", "Der Verrat" und "Schöne Venus". In dem internationalen Kinohit "Catch Me If You Can" spielte sie an der Seite von Leonardo DiCaprio und Tom Hanks.



Die mehrfach mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnete Schauspielerin, die auch immer wieder Theater spielte, war in Frankreich wegen ihrer Bescheidenheit beliebt. So bezeichnet sie sich selbst als "Anti-Star" und eine Person "voller Gegensätze".