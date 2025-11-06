Zwei Kabarettprofis, ein Erdbeer-Shirt und viel schwäbischer Witz: Die „Bräschtling Sisters“ verbinden Humor, Herz und Heimatdialekt – ohne Klischeebashing, aber mit Charme.
Manchmal beginnen große Dinge ganz banal – etwa beim brandneuen Frauen-Kabarett-Duo „Die Bräschtling Sisters“. Gesa Schulze-Kahleyß, bekannt aus dem Kabarettprogramm „i-dipfele“ oder der Unterhaltungsgruppe „Doo-Wopp-Mädla“, und die Steinheimer Kabarettistin und Krimiautorin Helga Becker sind nämlich als Solistinnen auf der Humorbühne bereits gut im Geschäft. Dass die beiden ihr Show- und Comedy-Talent nun zusammenwerfen, daran ist ein simples Shirt schuld – eines mit Erdbeermotiv.