Erst im Februar leitete der Regisseur die Berlinale-Jury. Nun wird Wim Wenders beim Deutschen Filmpreis ausgezeichnet: Die Deutsche Filmakademie würdigt ihn als eine «Ikone des Weltkinos».
Berlin - Regisseur Wim Wenders (80) erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie. Er werde bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises am 29. Mai in Berlin für seine herausragenden Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet, teilte die Akademie mit. Wenders hat Filme wie "Paris, Texas", "Der Himmel über Berlin" und "Perfect Days" geschaffen.