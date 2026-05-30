Beim Deutschen Filmpreis gewinnt das Drama «In die Sonne schauen» gleich zehn Auszeichnungen. Und an dem Abend gibt es diesen Moment, als Wim Wenders zu einem kontroversen Thema das Wort ergreift.
Berlin - Man konnte mit so manchen Momenten rechnen, die beim Deutschen Filmpreis passieren könnten, aber vielleicht nicht mit diesem: Da steht Regisseur Wim Wenders auf der Bühne und nimmt den Ehrenpreis entgegen. Mit seiner markanten Brille und der Fliege, nachdenklich wirkt er da und etwas angeschlagen. Und dann spricht der 80-Jährige etwas an, was zuletzt Schlagzeilen machte.