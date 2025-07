Kultur auf der Höhe: Sommerfest am Killesberg

1 Hier ein Foto vom Höhenpark Killesberg im Frühling – aber auch zum Sommerfest zeigt er sich von seiner schönsten Seite. Foto: imago/imagebroker

Ob man Infos zur Brenzkirche, eine Führung durch den Höhepark Killesberg oder eine Fahrt mit dem Oldtimerbus möchte, bei „Kultur auf der Höhe“ ist das alles möglich.











Link kopiert



Unter dem Motto „Kultur auf der Höhe“ findet in Kooperation von zehn Institutionen am Sonntag, 13. Juli, von 10 bis 18 Uhr das Sommerfest am Killesberg statt. Vor der Brenzkirche erfahren Besucherinnen und Besucher an einem Infostand mehr über den Umbau der Kirche, das IBA’27-Projekt „Brenzkirche – Zurück in die Zukunft“. Das Weissenhofmuseum im Haus Le Corbusier lädt mit freiem Eintritt und kostenfreien Führungen durch die Weissenhofsiedlung zu einem Besuch ein. Auch die Sonderausstellungen über das neu entstehende Besuchs- und Informationszentrum Weissenhof.Forum sind geöffnet. Studierende der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste zeigen aktuelle Arbeiten und Projekte. Durch die Ausstellung „Wilfried Dechau | Abriss 2.0 – ein Aufruf zur Umkehr“ in der Architekturgalerie am Weissenhof gibt es Kuratorenführungen.