Kultur am Stadtrand: Kulturzentrum Bergson: 50.000 Besucher seit Eröffnung

Kultur am Stadtrand

3 In einem ehemaligen Kraftwerk am Münchner Stadtrand ist ein Kulturzentrum einstanden. Foto: Peter Kneffel/dpa

Am Stadtrand von München - weit entfernt von Staatsoper und Alter Pinakothek - ist ein Kulturzentrum entstanden. Kann das funktionieren?











München - Das neue Kulturzentrum Bergson am Stadtrand von München hat seit seiner Eröffnung im April nach Angaben einer Sprecherin schon 50.000 Besucher gehabt. "Das freut uns wirklich sehr", sagte sie. Dabei ist es bislang nicht einmal vollständig eröffnet worden. Zwar gab es bereits Konzerte und eine Ausstellung, ein Kernelement, der moderne Konzertsaal, soll allerdings erst im Oktober in Betrieb gehen. An diesem Freitag werden die 2000 Quadratmeter großen Galerieflächen im Neubau der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.