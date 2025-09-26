Kultur: Abschied mit großer Geste: Peymann in Berlin beigesetzt

Claus Peymann war ein prägender Theatermacher. Nach einem Trauerzug in Wien wurde nun in Berlin Abschied genommen. Schauspieler Sabin Tambrea brachte die Violine mit - und eine besondere Geschichte.
Berlin - Rund zwei Monate nach seinem Tod ist der Theatermacher Claus Peymann in Berlin beigesetzt worden. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof nahmen Familie, Freunde und viele Mitglieder der Theatergemeinschaft Abschied. Peymann war im Alter von 88 Jahren gestorben. Er hatte lange das Berliner Ensemble und zuvor das Wiener Burgtheater geleitet.