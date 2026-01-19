"From Dusk Till Dawn" feiert runden Geburtstag: Vor genau 30 Jahren stießen George Clooney und Quentin Tarantino die Pforten des "Titty Twister" und somit zum Vorhof der Hölle auf.
Männlich, zwischen Ende 40 und Anfang 60, Horrorfan? Dann stehen die Chancen gut, dass nach dem Gang ins Kino zu "From Dusk Till Dawn" der Wunsch aufkam, sich ein ähnlich supercooles Tribal-Tattoo wie George Clooneys (64) Figur Seth Gecko stechen zu lassen. Wer diesem Impuls nachkam, ist selbst mit langen Ärmeln heutzutage noch schnell zu erkennen: Am Hals und/oder einem Handgelenk lugt ein Teil der ikonischen Tätowierung hervor - das männliche Äquivalent zum weiblichen Arschgeweih.