Der SWR setzt "Immer wieder sonntags" nach der nächsten Ausgabe ab - jetzt hat sich Stefan Mross erstmals persönlich dazu geäußert. Der Moderator gibt sich kämpferisch und verspricht eine letzte große Staffel.
Es hat ein paar Tage gedauert - aber jetzt hat Stefan Mross (50) sich zu Wort gemeldet. Nachdem der SWR und die ARD das Ende von "Immer wieder sonntags" nach der Saison 2026 bekanntgegeben hatten, äußert sich der Moderator nun erstmals persönlich zum Aus seiner Kultshow. Und wer einen geknickten Mross erwartet hatte, wird überrascht: Der Schlagermoderator gibt sich gefasst, dankbar - und kämpferisch.