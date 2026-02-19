"Baywatch" kehrt zurück - und der Hype ist gewaltig. Über 2.000 Menschen erschienen in roten Badeanzügen zu einem offenen Casting am Strand von Los Angeles. Die Neuauflage der Kultserie soll bereits im März in Produktion gehen. Gedreht wird natürlich wieder am berühmten Venice Beach.
Rote Badeanzüge, so weit das Auge reicht: Mehr als 2.000 Menschen strömten am Mittwoch an den Mothers Beach im kalifornischen Marina del Rey. Alle mit demselben Traum: der nächste TV-Rettungsschwimmer zu werden. Denn "Baywatch" kommt zurück, und der Sender Fox setzte bei der Suche nach neuen Gesichtern auf ein gutes, altmodisches Mittel: ein offenes Casting direkt am Strand, wie unter anderem die "New York Post" berichtet.