"Baywatch" kehrt zurück - und der Hype ist gewaltig. Über 2.000 Menschen erschienen in roten Badeanzügen zu einem offenen Casting am Strand von Los Angeles. Die Neuauflage der Kultserie soll bereits im März in Produktion gehen. Gedreht wird natürlich wieder am berühmten Venice Beach.

Rote Badeanzüge, so weit das Auge reicht: Mehr als 2.000 Menschen strömten am Mittwoch an den Mothers Beach im kalifornischen Marina del Rey. Alle mit demselben Traum: der nächste TV-Rettungsschwimmer zu werden. Denn "Baywatch" kommt zurück, und der Sender Fox setzte bei der Suche nach neuen Gesichtern auf ein gutes, altmodisches Mittel: ein offenes Casting direkt am Strand, wie unter anderem die "New York Post" berichtet.

Der Andrang war so groß, dass das Casting-Team 20 Vorsprechräume gleichzeitig betrieb. Die Bewerberinnen und Bewerber mussten eine eigens für den Tag geschriebene Szene von Showrunner Matt Nix (54) performen. In Zeitlupe über den Strand rennen - das ikonischste Bild der Originalserie - gehörte übrigens nicht zum Vorsprechen.

Brittainy Roberts, Senior Vice President für Talent & Casting bei Fox, erklärte gegenüber "Page Six Hollywood", das offene Casting sei eine bewusste Hommage an frühere Zeiten. "Unsere Branche hat seit Covid, den Streiks und den Bränden wirklich gelitten. Wir sind begeistert, in L.A. zu drehen", sagte sie. Das Format biete sich perfekt dafür an, die lokale Talent-Community einzubeziehen - aber auch Menschen aus dem ganzen Land willkommen zu heißen.

Was genau die Casting-Verantwortlichen suchen? "Es ist fast nicht in Worte zu fassen. Es ist eine Art 'Watchability'. Etwas, das einen dazu bringt, dieser Person zuschauen zu wollen. Ich wage es zu sagen: Star-Qualität", so Roberts.

Drehstart schon im März am Venice Beach

Das Original mit David Hasselhoff (73) in der Hauptrolle lief ab 1989 und wurde zur meistgesehenen Serie der Welt. Stars wie Pamela Anderson (58), Carmen Electra (53) und Jason Momoa (46) starteten dort ihre Karrieren. Die Neuauflage, die in der Fox-Saison 2026/27 Premiere feiern soll, will laut Sender die packenden Rettungsaktionen, komplizierten Beziehungen und Strandabenteuer des Originals mit einem zeitgemäßen Dreh verbinden.

Die Dreharbeiten beginnen bereits im März am berühmten Venice Beach und auf dem Fox Studio Lot in Century City. Wer beim offenen Casting überzeugte, könnte also innerhalb weniger Wochen vor der Kamera stehen - ob als Hauptrolle oder als Badegast in Not. "Das ist der Traum, den so viele Menschen haben: entdeckt zu werden", sagt Roberts. "Jemand wird aus der Anonymität gezogen und in diese ikonische Show katapultiert - und wird hoffentlich der nächste Fox-TV-Star."

Zuletzt wurde bekannt, dass der Schauspieler Stephen Amell (44) in die Hauptrolle des Hobie Buchannon schlüpfen soll. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch bislang nicht. Ein anderes Gerücht besagt, dass David Chokachi (58) erneut seine "Baywatch"-Rolle des Cody Madison übernehmen solle. Auch diese Spekulation wurde von Senderseite bislang nicht kommentiert. Branchen-Insider vermuten jedoch, dass die Neuauflage von "Baywatch" eine gehörige Portion Nostalgie im Gepäck haben könnte. So soll es auch zu mehreren Cameo-Auftritten von bekannten "Baywatch"-Gesichtern aus der Ur-Serie kommen.