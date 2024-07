Kultserie jetzt als Spielfilm: Kanzlei Liebling Kreuzberg: ARD zeigt Neuauflage im September

(eyn/spot) 19.07.2024 - 16:24 Uhr , aktualisiert am 19.07.2024 - 16:24 Uhr

1 Bei "Kanzlei Liebling Kreuzberg" treffen die "Liebling Kreuzberg"-Stars der 80er- und 90er-Jahre auf neue Hauptdarsteller. Foto: ARD Degeto/Stefan Erhard

Vor 25 Jahren lief die letzte Folge der Kultserie "Liebling Kreuzberg" mit Manfred Krug. Die ARD kündigte 2023 an, eine Neuauflage zu drehen. Jetzt steht der Ausstrahlungstermin von "Kanzlei Liebling Kreuzberg" fest.











"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück - jetzt als Spielfilm und mit einer weiblichen Titelheldin. Im vergangenen November gab die ARD bekannt, an einem Film zur Kultserie zu arbeiten. Jetzt veröffentlichte der Sender auch das Startdatum: "Kanzlei Liebling Kreuzberg" läuft am 27. September um 20:15 Uhr im Ersten. Zwei Tage vorher ist der Film bereits in der ARD Mediathek abrufbar.