Kultserie der 1990er-Jahre: Mit Joshua Jackson: Dawsons Creek-Reunion auf dem rotem Teppich

1 Joshua Jackson und Busy Philipps strahlen in Los Angeles. Foto: LISA OConnor/AFF-USA.com

Zwei Stars aus der Kultserie "Dawson's Creek" treffen sich wieder: Bei einem Charity-Event posierten Joshua Jackson und Busy Philipps gemeinsam auf dem roten Teppich - und das sogar in einer Art Partnerlook.











Unverhoffte "Dawson's Creek"-Reunion - wenn auch im kleinen Rahmen: Bei einem Charity-Event in Los Angeles trafen sich zwei Darsteller der kultigen Jugendserie wieder. Joshua Jackson (47) und Busy Philipps (45) posierten gemeinsam auf dem roten Teppich. Anlass war eine Fundraising-Party zugunsten des Motion Picture & Television Fund, die am Sonntag im Hotel The Aster in Hollywood stattfand.