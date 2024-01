Kultladen in Marbach: Euli hat jetzt auch für Kinderwagen Platz

6 Zwischen den Gängen ist mehr Platz als im alten Laden. Foto: Avanti/Ralf Poller

Der Kultladen in Marbach-Rielingshausen ist umgezogen. Das Sortiment ist gleich geblieben, aber die Verkaufsfläche größer. Die Kunden scheinen angetan.











Ein Umzug ist selten vergnügungssteuerpflichtig. Davon kann auch Walther Eulenberger ein Lied singen. Am Freitagmittag begann der Inhaber des Euli-Markts in Rielingshausen, mit einem zehnköpfigen Helferteam die Waren in einer konzertierten Aktion aus dem bisherigen Domizil in der Hauptstraße 8 in die neue Heimat des Ladens schräg gegenüber zu transportieren. Teilweise wurden auch Regal ab- und wiederaufgebaut. Am Wochenende wurde quasi nonstop geschuftet. Zuletzt brachte Eulenberger die EDV zum Laufen. Erst um 3.07 Uhr am Montagmorgen war dann alles erledigt – und nur drei Stunden später empfing das Verkaufsteam erstmals Kunden in den neuen Räumen.