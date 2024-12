Kultkneipe Waldklause in Stuttgart-Botnang: Wirt Zisis hört auf – Seine Kneipe ist das Wohnzimmer vieler Gäste

Kultkneipe Waldklause in Stuttgart-Botnang

1 Der 75-jährige Zisis hat den Botnangern jahrzehntelang eine zweite Heimat beschert. Jetzt hört er in der Waldklause auf. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zisis Ziagliavos hat mit 13 Jahren angefangen zu arbeiten, und seitdem kaum einen Tag Urlaub gemacht. Jetzt ist er 75 – und gibt nach fast 40 Jahren seine kleine Kneipe in Stuttgart-Botnang auf. Zur Ruhe setzt er sich aber immer noch nicht.











Als die Kneipe um 12 Uhr öffnet, sitzen schon einige Stammgäste am Tresen, das Bier vor sich halb leer. Zwischen Aschenbechern steht ein leeres Ramazzotti-Glas. Die Männer sprechen laut über das Radio hinweg, der Rauch ihrer Zigaretten klebt an den Wänden, den Tischen, überall. An der Wand läuft ein Fernseher ohne Ton, irgendein Tennisspiel auf Sky-Sport.