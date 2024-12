Kultklassiker bis Kurzfilm-Geheimtipp: So feiert Disney+ Weihnachten

1 Ob allein zu Haus oder mit Oktopus: Mit diesen Filmen kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf. Foto: Disney+ / Disney+

Ho ho ho! Wer nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch auf dem Fernseher weihnachtliche Stimmung versprühen will, kommt um diese Filme bei Disney+ nicht herum.











Link kopiert



Wham! laufen im Radio, der Duft von Glühwein liegt in der Luft und Lebkuchen gibt es auch schon wieder seit einigen Wochen in den Supermärkten. Kurzum: Die Weihnachtszeit ist angebrochen! Wer sich in den Wochen bis Heiligabend auf die besinnliche Zeit einstimmen will, muss dafür schon lange nicht mehr auf eine gute Programm-Planung der linearen Sender hoffen. Streamingdienste bieten ein reichhaltiges Angebot an Weihnachtsinhalten, die für jeden das Passende bereithalten: vom Kind mit funkelnden Augen über den hoffnungsvollen Kitsch-Romantiker bis hin zur selbsternannten Mischung aus Ebenezer Scrooge und dem Grinch.