Exponate in der Orange-Schau Foto: factum/Simon Granville

Maximale Nostalgie ist garantiert: Das Bietigheimer Stadtmuseum huldigt dem Lebensgefühl der 60er- und 70er-Jahre und der Farbe Orange. Der Gang durch die Schau ist ein unterhaltsames Dauer-Déjà-vu – von Wahlscheiben-Telefon über Prilblume bis zum Bonanza-Rad.









Bietighem-Bissingen - Prilblume und Panton-Stuhl, Tapete und Toilettentür, Kinderwagen und Kreidler-Moped, Telefon und Töpfchen, Waffeleisen und Wandlampe. Und alles in Orange, beliebterweise auch in Kombination mit Braun, Gelb oder Grün: Babyboomer und Retro-Fans dürfte die neue Ausstellung im Bietigheimer Stadtmuseum im Hornmoldhaus in Verzückung versetzen. „Orange – Farbe und Lebensgefühl der 1960er/1970er-Jahre“ heißt sie, und sie kommt zur rechten Zeit: „Die düstere, graue Winterzeit kommt, und Corona haben wir jetzt auch noch“, sagt Museumsleiterin Catharina Raible hinter ihrer orangefarbenen Maske. „Da wollen wir einfach ein bisschen Lebensfreude vermitteln.“