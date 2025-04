Kultformat bleibt dem BR erhalten: Dahoam is Dahoam bekommt 395 neue Folgen

1 "Dahoam is Dahoam" geht weiter - in Kürze unter anderem mit Gaststar Désirée Nick. Foto: BR/Marco Orlando Pichler

Die Fans des Seriendorfs Lansing können aufatmen: Der BR-Rundfunkrat hat der Verlängerung von "Dahoam is Dahoam" zugestimmt. Die bayerische Kultserie bekommt 395 neue Folgen und feiert bald ihr 18-jähriges Jubiläum.











Gute Nachrichten für alle Fans der Geschichten rund um das fiktive bayerische Dorf Lansing: Die beliebte Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" wird auch in den kommenden Jahren auf den Bildschirmen zu sehen sein. Das zuständige Gremium des BR-Rundfunkrats hat in seiner Sitzung am Montag, 31. März 2025, einer Fortführung der Produktion zugestimmt, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte.