Kultfilm als Musical: Der Teufel trägt Prada – neues Musical kommt nach Hamburg

1 Der Kinoerfolg "Der Teufel trägt Prada" soll ein Musical-Hit in Deutschland werden. Foto: Matt Crockett/West End Produktion/dpa

Ende des Jahres ist das neue Musical in Hamburg zu sehen. Die Geschichte ist aus dem Kinofilm mit Meryl Streep gut bekannt. Es geht um Mode, Macht und Moral.











Hamburg - Rund 20 Jahre nach dem internationalen Kinoerfolg feiert "Der Teufel trägt Prada" im Dezember in Hamburg als Musical Deutschlandpremiere. Die Geschichte verbinde Mode, Macht und Moral und erzähle zeitlos von Karriereambitionen, Selbstfindung und dem Preis des Erfolgs, teilte Stage Entertainment zum Start des Ticketverkaufs mit. Die Aufführung ist im Stage Theater Neue Flora geplant.