Nach Jahren des Wartens dürfen sich Fans der Kultfiguren Äffle und Pferdle freuen: Am 23. Juli bekommt Stuttgart eine Ampel mit den beiden Lieblingstierchen der Menschen im Land. In einem früheren Entwurf waren die zwei immer als Pärchen, Hand in Hand, mal gehend und mal stehend zu sehen gewesen. Doch so wird die Ampel nicht aussehen.

Bei Rot soll ein stehendes Äffle, bei Grün zeigender Ampel ein gehendes Pferdle aufleuchten. Einen Entwurf davon hat der Pferdle-und-Äffle-Club schon veröffentlicht. In einem ersten Entwurf waren Äffle und Pferdle nebeneinander abgebildet gewesen. Die erste Version war nicht akzeptiert worden. „Da war der Kritikpunkt, dass man die Beine nicht richtig sieht“, erklärt Klaus Winter, der Vorsitzende des Pferdle-Äffle-Fanclubs. Die einzelnen Figuren erkenne man nun wesentlich besser als stehend beziehungsweise gehend.

Die Ampel wird im Rahmen des Aktionstages „City Street Art“ der City Initiative Stuttgart in Betrieb genommen. Als einer der ersten soll Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in Begleitung der lebensgroßen Maskottchen über die Straße gehen dürfen, wenn die Ampel von rotem Äffle auf grünes Pferdle schaltet. Auch der Anforderungsschalter der Ampel soll mit Äffle und Pferdle gestaltet werden.