1 Die in Brand gesetzte Maus-Statue in Köln. Foto: WDR/Treis

Seit Jahrzehnten unterhält die Maus Kinder im deutschen Fernsehen. Mehrere unbekannte Täter haben nun eine Maus-Figur in Köln in Brand gesetzt.











Link kopiert



In der Nacht auf den 26. Juli haben mehrere noch unbekannte Täter eine Statue der bekannten orangefarbenen Maus vor dem 1LIVE-Haus in Köln angezündet. Ein Bild des Westdeutschen Rundfunks zeigt, dass die Statue der Kultfigur dabei offenbar vorwiegend an der rechten Seite, oberhalb des Arms, beschädigt wurde.