Kultevent im Advent: Die Schlossweihnacht in Höpfigheim ist kein Geheimtipp mehr

Die Schlossweihnacht in Höpfigheim ist kein Geheimtipp mehr

Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt im Steinheimer Teilort Höpfigheim (Kreis Ludwigsburg) zieht jedes Jahr Besucher aus der ganzen Region an. Woran liegt das?











Klein, aber oho und vor allem heimelig – auf diesen Nenner lässt sich die Schlosshofweihnacht in Höpfigheim bringen. In diesem Jahr fand das Event zum elften Mal statt. Aus bescheidenen Anfängen hat sich der Markt in dem nur rund 2300 Einwohner zählenden Steinheimer Teilort zu einem regelrechten Publikumsmagneten entwickelt. Den Zauber eines vorweihnachtlichen Zusammenseins mit bekannten und unbekannten Gesichtern ließen sich auch diesmal viele nicht entgehen.