Kultdisco Rockfabrik in Ludwigsburg

5 Trauriger Anblick für Rockfabrik-Fans: Teile der ehemaligen Discothek werden derzeit abgerissen. Foto: Michael Bosch

Das letzte Kapitel der ehemaligen Kultdiskothek Rockfabrik in Ludwigsburg ist eingeläutet. Seit dieser Woche steht ein Bagger auf dem Gelände in der Weststadt, die Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange.









Ludwigsburg - Die hart gesottenen unter den Rockfabrik-Gängern und -Fans tun diese Bilder im Herzen weh. Seit dieser Woche stehen ein Bagger und mehrere Container vor dem Gebäude, die Kultdiscothek in der Ludwigsburger Weststadt ist mit einem Gerüst und einem Fangzaun umbaut, Bauarbeiter sind mit teils schwerem Gerät am Dach und an der Fassade beschäftigt. Es ist das endgültige Ende des Rocktempels.