Kultband lässt Fans rätseln: Rolling Stones mit geheimnisvoller Single - Album im Juli

Unter falschem Namen veröffentlichen die Rolling Stones beinahe heimlich einen neuen Song. Die Single, die ganz klassisch im Plattenladen steht, ist ein Vorgeschmack auf ihr kommendes Album.
London - Die legendäre britische Band The Rolling Stones hat unter einem früheren Pseudonym auf ungewöhnlichem Weg einen neuen Song veröffentlicht. Die bisher unbetitelte Single von Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) erschien unter dem Bandnamen The Cockroaches und war zunächst nicht auf Streamingplattformen, sondern ausschließlich auf Vinyl erhältlich.