1 Nie nur ein Konzert: Kraftwerk-Auftritte Foto: Kraftwerk/Kraftwerk

Für die Elektro-Kultband Kraftwerk ist es das einzige Deutschland-Konzert in diesem Jahr – am 13. August verwandelt sie das Karlsruher Schloss in eine Multimedia-Bühne.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter ankündigt, klingt nicht nur nach einem Konzert, nicht nur nach einer Show, nicht nur nach einem Spektakel: Während Kraftwerk am Abend des 13. August auf dem Balkon des Karlsruher Schlosses agieren, projizieren 16 Hochleistungsbeamer die Multimedia-Show zum Konzert auf die 170 Meter breite Schlossfassade. Das Ziel im Zusammenspiel von Musik und Performance: ein Gesamtkunstwerk.

Kraftwerk wollen am 13. August den am 1. März gestorbenen, langjährigen ZKM-Lenker Peter Weibel ehren Foto: dpa

„Bis kurz vor seinem plötzlichen Tod haben Peter Weibel und ich noch zum Konzept der Multimedia-Performance für Karlsruhe unsere Gedanken ausgetauscht“, sagt Ralf Hütter. Peter Weibel, langjähriger Leiter des Zentrums für Kunst und Medien, war am 1. März im Alter von 76 Jahren überraschend gestorben. Und Hütter betont: „Wir werden das herausragende Lebenswerk von Peter Weibel für die Medienkunst mit einer musikalischen Botschaft in unserer Performance würdigen“. Weibel hatte Kraftwerk schon einmal nach Karlsruhe geholt – 2014 spielte die Band drei Konzerte im Innenhof des Zentrums für Kunst und Medien.

Ist auch der Kraftwerk-Auftritt am 13. August einzigartig – die Projektionen zum Konzert werden noch einmal zu sehen sein: als eigenes Programm während der Schlosslichtspiele vom 16. August bis zum 17. September. Und über seinen überraschenden Tod hinaus wirkt Peter Weibel auch im Zentrum für Kunst und Medien: Am 24. März wird dort die von Weibel selbst erarbeitete und eigentlich als Abschiedsausstellung geplante Ausstellung „Renaissance 3.0“ eröffnet.

Vorverkaufsstart am 21. März um 8 Uhr

Der Ticketvorverkauf für das Konzert von Kraftwerk am Samstag, 12. August, in Karlsruhe startet am Dienstag, 21. März, um 8 Uhr auf eventim.de. Tickets sind auch bei den stationären, an das eventim-System angeschlossenen, Vorverkaufsstellen erhältlich. Es gibt ausschließlich Stehplatz-Tickets. Ein Ticket kostet 55 Euro.