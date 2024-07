Kultband auf Tour: Pearl Jam sagen wegen Krankheit Berlin-Konzerte ab

1 Pearl Jam sagen beide Berlin-Konzerte ab Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Nach der London-Absage nun auch Enttäuschung für Berliner Fans: Pearl Jam haben ihre beiden Gigs in der Berliner Waldbühne kurzfristig gestrichen. Ohne Ersatztermin.











Berlin - Die Grunge-Band Pearl Jam hat ihre beiden Konzerte in der Berliner Waldbühne abgesagt. "Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass die Pearl-Jam-Konzerte am Dienstag, den 2. Juli, und Mittwoch, den 3. Juli, in Berlin abgesagt sind", teilten die Musiker aus Seattle auf ihrer Website und auf der Plattform X am Sonntag (Ortszeit) mit. Ein Nachholtermin sei nicht geplant, bereits gekaufte Tickets sollen die Fans erstattet bekommen.