In Fellbach dreht sich bei 711 Games alles um Pokémon, Magic und andere Sammelkartenspiele. Die Inhaber haben große Pläne mit dem Laden.
Pikachu, Glumanda und Schiggy blinzeln von der Ladentheke, dahinter stapeln sich Boxen voller Sammelkarten. Ob Pokémon, Yu-Gi-Oh! oder Magic – bei 711 Games in Fellbach dreht sich alles um glitzernde Karten voller kleiner Monster und fantastischer Kreaturen. Seit dem Herbst setzen die Inhaber Pascal Janovsky und Mike Taliaferro schwerpunktmäßig auf den Verkauf von Boostern, Decks und Displays an Sammler und Spieler.