Kult-Song zu Weihnachten: All I Want For Christmas Is You schreibt wieder Chart-Geschichte

Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" schreibt 31 Jahre nach seiner Veröffentlichung wieder Chartgeschichte: Der Weihnachtshit erreicht mit der 20. Woche auf Platz 1 den Langlebigkeitsrekord der US-Charts. Für Carey ist es sogar schon das zweite Mal.

Zur Weihnachtszeit kommt man an dem Kult-Hit "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (56) kaum vorbei. Jetzt hat er seine Omnipräsenz mit einem neuen Rekord eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit seiner 20. Woche an der Spitze ist der Song nun das Lied, das die Billboard-Charts insgesamt am längsten anführte. Und es dürfte seinen Vorsprung sowohl in dieser Weihnachtssaison als auch in den kommenden Jahren weiter ausbauen.

Carey holt sich zum zweiten Mal den Langlebigkeitsrekord für Platz 1 in den US-Charts - 1995 bis 1996 dominierte ihr Song "One Sweet Day" zusammen mit Boyz II Men 16 Wochen lang die Charts. Ein Rekord, der mehr als 23 Jahre lang ungebrochen blieb, bis er 2017 mit dem Remix von "Despacito" von Daddy Yankee und Luis Fonsi mit Justin Bieber eingestellt und 2019 von "Old Town Road" von Lil Nas X übertroffen wurde.

Der Song erreichte Top-Platzierung erstmals 2019

"All I Want For Christmas Is You" ist seit seiner Veröffentlichung 1994 auf Careys Album "Merry Christmas" ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Ursprünglich war der Song nicht für die Hot 100 zugelassen, da er nicht als kommerzielle Single veröffentlicht wurde. Nach einer Regeländerung feierte er sein Debüt in den Single-Charts. 2019 erreichte "All I Want For Christmas Is You" erstmals Platz 1 und führt seitdem jedes Jahr die Charts an.

In dieser Woche ist der Song eines von acht Weihnachtsliedern in den Charts: Brenda Lees "Rockin' Around The Christmas Tree" liegt auf Platz 2. "Wham!" belegt mit "Last Christmas" Platz 3, Bobby Helms' "Jingle Bell Rock" kommt auf Platz 4 und Ariana Grandes "Santa Tell Me" rundet die Top 5 ab.

Erste öffentliche Auftritte des Jahres 2026 stehen schon fest

Mariah Carey feierte den Rekord am Montag auf Social Media auf humorvolle Weise. Sie repostete ihren Beitrag von 2019, als sie Lil Nas X die "Hot 100"-Fackel übergab, nachdem "Old Town Road" ihren damaligen Rekord-Song "One Sweet Day" überholt hatte - diesmal veröffentlicht sie ein neues Bild, wie sie die Fackel wieder selbst in Händen hält, nun, da ihr Weihnachtsklassiker diese Spitze erobert hat.

Auch nach dem Ende der Weihnachtszeit bleibt Carey aktiv: Am 30. Januar 2026 wird sie bei der MusiCares-Gala als "Person of the Year" geehrt. Außerdem ist sie die erste große internationale Künstlerin, die für die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand bestätigt wurde.