Fast 20 Jahre nach dem Serienfinale kehrt "Malcolm mittendrin" zurück. Hulu hat nun den ersten Trailer zur vierteiligen Fortsetzung veröffentlicht - und einen Starttermin bekannt gegeben. Die Originalbesetzung ist größtenteils wieder dabei.

Malcolm steckt wieder mittendrin - und das wortwörtlich. Knapp 20 Jahre nach dem Ende der beliebten Sitcom "Malcolm mittendrin" hat Hulu den ersten Trailer zur Fortsetzung "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" veröffentlicht. Die vier neuen Episoden feiern am 10. April Premiere. In Deutschland wird die Serie über Disney+ zu sehen sein.

Im Trailer wird schnell klar: Das ehemalige Wunderkind Malcolm, erneut gespielt von Frankie Muniz (40), hat einen radikalen Weg gefunden, sein Leben in den Griff zu bekommen. "Mein Leben ist jetzt fantastisch", verkündet er. "Alles, was ich tun musste, war mich von meiner Familie fernzuhalten!" Mehr als ein Jahrzehnt lang hat Malcolm den Kontakt zu seinen Eltern und Brüdern gemieden.

Reunion zum 40. Hochzeitstag

Doch dann mischen sich seine Eltern Hal (Bryan Cranston, 69) und Lois (Jane Kaczmarek, 70) ein: Sie bestehen darauf, dass Malcolm zu ihrem 40. Hochzeitstag erscheint. Gemeinsam mit seiner Tochter, gespielt von Newcomerin Keeley Karsten, kehrt er widerwillig in den Schoß der chaotischen Familie zurück. Was folgt, ist das gewohnte Chaos, das die Serie zwischen 2000 und 2006 zum Kult machte.

Die gute Nachricht für Fans: Nahezu die komplette Originalbesetzung ist zurück. Neben Muniz, Cranston und Kaczmarek kehren auch Chris Kennedy Masterson als ältester Bruder Francis, Justin Berfield als Reese und Emy Coligado als Piama zurück. Einzig die Rolle des jüngsten Bruders Dewey wurde neu besetzt - Caleb Ellsworth-Clark übernimmt den Part von Erik Per Sullivan.

Serienschöpfer schreibt Fortsetzung

Hinter den Kulissen setzt Hulu auf bewährte Kräfte. Linwood Boomer, der die Originalserie erschuf, kehrt als Autor und ausführender Produzent zurück. Bryan Cranston fungiert ebenfalls als Executive Producer.

Die Originalserie lief sieben Staffeln lang auf Fox und erzählte vom hochbegabten Malcolm, der in einer dysfunktionalen Mittelklasse-Familie aufwächst. Die Serie gewann zahlreiche Preise und machte sowohl Muniz als auch Cranston - lange vor dessen Durchbruch in "Breaking Bad" - zu Stars.