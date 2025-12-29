Fast 20 Jahre nach dem Serienfinale kehrt "Malcolm mittendrin" zurück. Hulu hat nun den ersten Trailer zur vierteiligen Fortsetzung veröffentlicht - und einen Starttermin bekannt gegeben. Die Originalbesetzung ist größtenteils wieder dabei.
Malcolm steckt wieder mittendrin - und das wortwörtlich. Knapp 20 Jahre nach dem Ende der beliebten Sitcom "Malcolm mittendrin" hat Hulu den ersten Trailer zur Fortsetzung "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" veröffentlicht. Die vier neuen Episoden feiern am 10. April Premiere. In Deutschland wird die Serie über Disney+ zu sehen sein.