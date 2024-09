Kult-Sitcom „Friends“: Andenken an Hit-Serie in den USA teuer versteigert

Andenken an Hit-Serie in den USA teuer versteigert

8 Die Freunde Rachel (Jennifer Aniston), Chandler (Matthew Perry) und Monica (Courteney Cox, rechts) auf dem Kultsofa. Foto: imago /Courtesy Everett Collection

Die Kultserie der 90er ist immer noch beliebt, wie eine Auktion bewies: Über 100 Andenken an die ikonische TV-Serie „Friends" kamen in Kalifornien unter den Hammer. Ein Möbelstück erzielte den höchsten Preis.











Viele Andenken an die TV-Kultserie „Friends“, darunter Kostüme, Mobiliar und andere Set-Gegenstände, sind in Los Angeles versteigert worden. Sämtliche 110 Stücke hätten Käufer gefunden, teilte das Auktionshaus Julien’s Auctions mit. Demnach hätten Tausende Fans in aller Welt online und vor Ort in Kalifornien mitgeboten, um eines der ikonischen Andenken zu ersteigern. Den Spitzenpreis erzielte eine Nachbildung des quietschorangen Sofas aus dem fiktiven Café „Central Perk“, wo sich die sechs Freunde aus der US-Sitcom häufig trafen. Das Möbelstück kam für über 29.000 Dollar, was gut 26.000 Euro entspricht, unter den Hammer, fast das Fünfzehnfache des Schätzpreises von 2000 Dollar.