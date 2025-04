Ratzer Records in Stuttgart: Wo Generationen von Musikfans einkauften

Digitale Verkehrsüberwachung in Stuttgart Scan-Fahrzeuge: Effektiver im Kampf gegen Falschparker

Seit März dürfen in Baden-Württemberg Scan-Fahrzeuge für die Verkehrskontrolle eingesetzt werden. Das Kamerasystem kontrolliert ein Vielfaches dessen was Mitarbeiter des Ordnungsamtes schaffen. An der Uni Hohenheim läuft derzeit ein Testbetrieb.