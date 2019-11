Brand in Freiberg am Neckar Zwei Hunde vermisst – Bewohner retten sich aus den Flammen

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Freiberg-Geisingen sind zwei Menschen verletzt worden. Für zwei Hunde kam wohl jede Hilfe zu spät. Sie sind laut Polizeiangaben möglicherweise in den Flammen gestorben. Der Sachschaden beträgt rund eine halbe Million Euro.