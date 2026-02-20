Kult-Krimiserie wird neu aufgelegt: Karl Markovics winkt bei Kommissar Rex-Comeback ab

"Kommissar Rex" kehrt zurück - doch ohne Karl Markovics. Der Schauspieler, der als Bezirksinspektor Stockinger zur Kultfigur wurde, hat eine Rückkehr zur Krimiserie kategorisch ausgeschlossen. Details verriet er nun in einem Interview.
Die Krimiserie "Kommissar Rex" bekommt eine Neuauflage - doch einer der prägendsten Darsteller der Originalserie wird nicht mit von der Partie sein. Wie der Wiener Schauspieler Karl Markovics (62) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" klarstellte, hat er sämtliche Anfragen für eine Rückkehr abgelehnt: "Ich wurde in alle Richtungen gefragt und ich habe in alle Richtungen dankend abgelehnt."