Kult-Kneipe in Bad Cannstatt: „Das gehört einfach dazu“ – Was VfB-Fans über die Schwemme denken

Mike (li.) und Markus sind Fans der Schwemme – wie so viele Anhänger des VfB Stuttgart.

Die Schwemme in Bad Cannstatt ist längt Kult unter VfB-Fans. Zuletzt kamen Fragen über die Zukunft der Kultkneipe auf. Was bedeutet die Schwemme den Brustring-Fans? Wir haben uns umgehört.











Was passiert mit der Schwemme? Diese Frage zur Kneipe in Bad Cannstatt kam infolge der Sanierungsplänen für das Bahnhofsquartiers auf. Doch die Stadt will neben den Chef-Imbiss auch die Schwemme im Quartier halten. Eine Nachricht, die im Februar wohl auch viele Fans des VfB Stuttgart beruhigt haben wird – selbst wenn Details noch offen sind. Für viele von ihnen ist die Kneipe an Heimspieltagen ein Anlaufpunkt.