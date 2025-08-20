Kult-Kiez St. Pauli: Reeperbahn-Spagat: Zwischen geiler Meile und Touri-Kulisse

Wer als Tourist nach Hamburg reist, kommt an der Reeperbahn nicht vorbei. Die angeblich sündigste Meile der Welt zieht viele in ihren Bann, auch wenn das Rotlicht längst nicht mehr so hell leuchtet.
Hamburg - "Meine Gäste lieben den Kiez, lieben das Rotlicht, das Verruchte", sagt Ricarda Belmar. Die 34-Jährige bietet auf St. Pauli Ferienapartments an - dort, wo früher mit Sex Geld verdient wurde: in ehemaligen Bordellen und Rotlichtbars. Ihrem Papa, einem in der Szene vernetzten Bodybuilder, sei das erste Bordell angeboten worden, als sie 18 war, erzählt sie. Gemeinsam hätten sie es zum Hostel ausgebaut.