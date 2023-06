1 Das Titelbild zum Buch „Der Phantomsee“ ist eines der bekanntesten, es stammt von Aiga Rasch. Foto: /Kosmos Verlag/Nachlass Aiga Rasch

Auf der Suche nach ihrem Grab rascheln Blätter unter den Schuhsohlen. Matthias Bogucki kennt den Weg zu dem Baum, an dessen Wurzeln die Urne beigesetzt wurde. An seiner Rinde hängt ein kleines, quadratisches Schild. Der Name Aiga Rasch steht darauf. Die Inschrift gehört zu jener Frau, die in den späten 1960er Jahren auf die Idee kam, mit schwarzen Buchlayouts etwas Neues in die bunte Welt der Kinderbücher zu tragen. Sie hat das unverwechselbare Erscheinungsbild der Jugend-Krimi-Serie „Die drei ???“ von Alfred Hitchcock geschaffen. Inspiriert von der einstigen Jugendzeitschrift „Twen“ sollte ein schwarzer Hintergrund die knalligen Farben ihrer Coverbilder noch mehr zum Leuchten bringen.