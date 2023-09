Kult-Gastronomie in Ludwigsburg

Direkt an der Bahnlinie zwischen Ludwigsburg und Marbach gibt es einen Kiosk, der viel mehr ist als nur ein Kiosk. Generationen von Radlern und Wanderer sind dort schon eingekehrt.









Wer mit dem Rad etwas zu schnell durch die Unterführung am Favoritepark rauscht, der ist schnell mal vorbeigefahren am „Ständle am alten Bahnhof“. Dabei lohnt sich ein Abstecher dorthin durchaus.