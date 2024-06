Kult-Gasthaus in Leonberg: Neue Vision für das Untere Tor

1 Alin-Ionut Mihai vor seinem Gasthaus: Das Untere Tor ist sein erstes eigenes Lokal. Foto: Simon Granville

Mehr Bar, mehr Cocktails: Alin-Ionut Mihai heißt der neue Pächter des Unteren Tores am Rande der Leonberger Altstadt. Er möchte das Konzept anpassen – ein bisschen zumindest.











„Ich möchte, dass sich die Gäste hier zuhause fühlen“, sagt Alin-Ionut Mihai. Es ist ein besonderer Satz, der dem neuen Wirt des Unteren Tores da über die Lippen kommt – und auf den er großen Wert legt. Denn zuhause, das war für den 39-Jährigen im Laufe seines Lebens schon an vielen Orten in vielen europäischen Ländern. Da passt es nur zu gut, dass im Gastraum des Gebäudes am Rande der Leonberger Altstadt die spanische Flagge neben zahlreichen deutschen Fähnchen hängt. Zum Fußballschauen während der EM kommen auch einige rumänische Bekannte von Mihai vorbei. Er selbst ist ebenfalls in Rumänien geboren.