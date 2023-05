Kult-Diskothek in Ludwigsburg

Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die Ludwigsburger Rockfabrik am alten Standort bleiben kann. Die Verantwortlichen der Kult-Diskothek schauen sich deshalb schon nach Ausweichmöglichkeiten um. Eine Stätte mit dem entsprechenden Flair zu finden, ist jedoch nicht ganz leicht.









Ludwigsburg - Metal- und Rockfans müssen sich darauf einstellen, dass die Rockfabrik zum Ende des Jahres ihre Tore schließen wird – zumindest am aktuellen Standort. Der Vermieter, Immobilienunternehmer Max Maier, zeigt nach wie vor keine Bereitschaft, den Vertrag zu verlängern. Die Chancen, dass in der Kult-Diskothek an der Grönerstraße auch im kommenden Jahr – es wäre das 37. – Freunde harter Gitarrenriffs ihre wallenden Mähnen durch den Diskotheken-Dunst wirbeln, seien „natürlich nicht sehr groß“, sagt Johannes Rossbacher, einer der drei Rofa-Geschäftsführer.