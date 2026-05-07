Kult-Diskothek in Leonberg: Wie das riesige Nachtschicht-Schild den Besitzer wechselte

Nur etwas verstaubt, ansonsten in Top-Zustand: Das Schild über dem Eingang zur einstigen Leonberger Kult-Disco hat einen neuen Besitzer. Wie kam es zu der Aktion?
Die Nachtschicht weckt bei vielen Leonbergerinnen und Leonbergern nach wie vor große Emotionen. Die Diskothek im Keller der Römergalerie schloss zwar 2013 ihre Pforten. In den Köpfen vieler Gäste von damals ist sie aber nach wie vor schwer präsent. So auch bei Patrick Böhmler. Der 37-Jährige hatte im Jahr 2022 die Gelegenheit, den zu diesem Zeitpunkt noch vollständig eingerichteten „Tanzstadl“ besuchen zu dürfen. Jetzt hat er sich ein ganz besonderes Andenken gesichert.