Kult-Band Foreigner in Stuttgart: Die Foreigner-Show am Killesberg beginnt etwas früher

Auf den Tickets für das Konzert der Band Foreigner am kommenden Dienstag steht, dass die Musik um 20 Uhr beginnt. Allerdings startet die Vorband nun eine halbe Stunde früher.

Die Einlass- und Showtime-Zeiten des ausverkauften Foreigner-Konzertes am Dienstag, 23. Juni, auf der Freilichtbühne Killesberg sind „aus produktionstechnischen Gründen“ etwas nach vorne verlegt worden. Dies teilte C2-Concerts, der örtliche Veranstalter der Show, mit. Der Einlass in Stuttgarts schönste Open-Air-Bühne beginnt nun schon um 18 Uhr (auf den Eintrittskarten steht 19 Uhr). Die Musik soll um 19.30 Uhr starten (auf den Tickets steht 20 Uhr).

Allerdings beginnt um 19.30 Uhr noch nicht die Rockband Foreigner, die sich derzeit unter dem Motto „Celebrating 50 Years“ auf Europa-Tournee befindet. Vor dem Jubiläumskonzert der Musiker um das einzige verbliebene Gründungsmitglied von Foreigner, den Gitarristen Mick Jones, spielt um 19.30 Uhr zunächst die Vorband Double Crush Syndrome. Die Band Foreigner selbst soll um 20.30 Uhr ihr Konzert starten, das wie immer auf dem Killesberg „zum Schutz der Anwohner“ spätestens um 22 Uhr enden muss.

Die Band Foreigner spielt ihre größten Hits

Bei den letzten Foreigner-Konzerten in England bildeten Songs vom selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 1977, vom Nachfolger „Double Vision“ (1978) sowie vom legendären Foreigner-Album „4“ (1981) den musikalischen Schwerpunkt. Die größten Hits der Band wie „I Wanna Know What Love Is“, „Cold as Ice“ „Urgent“ und „Juke Box Hero“ wurden alle gespielt und gesungen, letzteres natürlich nicht mehr von Lou Gramm, sondern mittlerweile von Luis Maldonado.

Der Veranstalter C2 Concerts empfiehlt den 4500 Zuschauern im ausverkauften denkmalgeschützten Rund die Anreise zum Killesberg „ausdrücklich“ mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die nächstgelegene Stadtbahn-Haltestelle Killesberg ist mit der U5 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in fünf Minuten erreichbar. Die Eintrittskarten für das Konzert gelten auch als Fahrscheine. Regenschirme sind auf dem Konzertgelände nicht erlaubt, aber nach derzeitigem Stand wird die Regenwahrscheinlichkeit bei mehr als 30 Grad am kommenden Dienstagabend als recht gering beschrieben. Wie bei fast allen Open-Air-Konzerten sind mitgebrachte Getränke in größeren Behältnissen verboten, aber während vor einigen Tagen beim Konzert der Toten Hosen auf dem Cannstatter Wasen alkoholfreie Getränke nur in Tetra Paks bis 0,5 Liter erlaubt waren, sind bei Foreigner auf der Freilichtbühne Killesberg ausdrücklich PET-Flaschen bis 0,5 Liter mit alkoholfreien Getränken erlaubt.

Wer keine Karten für das Konzert von Foreigner auf dem Killesberg mehr kaufen konnte, muss sich nur ein gutes Jahr bis zur nächsten Chance in Stuttgart gedulden: Am 17. Oktober 2027 spielt Foreigner, dann immer noch auf „50th Anniversary“-Tournee, in der Schleyerhalle. Als Special Guest ist dann die Band Europe angekündigt.